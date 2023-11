Amara sconfitta per i Lions Bisceglie sul parquet di Taranto / CLASSIFICA

Amara sconfitta per i Lions Bisceglie al PalaMazzola di Taranto, nell’undicesima giornata di Serie B nazionale Old Wild West; con la compagine biscegliese che rimedia l’ottava battuta d’arresto in appena undici giornate di campionato, uscendo sconfitta anche nel confronto diretto con una rivale per la salvezza.

A dire il vero l’avvio dei ragazzi di coach Fabbri a Taranto era stato brillante, quando i nerazzurri hanno rimontato un parziale iniziale di 10-5, chiudendo in vantaggio sia al termine della prima frazione che all’intervallo lungo, toccando anche il +5 a inizio secondo periodo.

L’incostanza al tiro lungo degli ospiti (solo 4/25 dall’arco per i nerazzurri) e una grande reazione degli jonici hanno però portato la contesa verso i padroni di casa, che, all’interno di un terzo quarto combattuto, hanno preso le redini della gara, respingendo i tentativi di riaggancio di Cepic e compagni, portandosi fino al +9 nel quarto periodo, con Reggiani, autore di un’azione potenziale da quattro punti, che di fatto ha chiuso il match; nonostante un ultimo disperato tentativo di rimonta, che però non ha evitato quella che è un’amara sconfitta per i Lions Bisceglie.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA



TARANTO-LIONS BISCEGLIE 69-62

CJ Taranto: Valentini 23, Reggiani 13, Fresno 6, Ambrosin 11, Thioune 3, Ragagnin 11, Kovachev, Lusvarghi. N.e.: Conte, Gigante, Montanaro. All.: Cottignoli.

Lions Bisceglie: Saladini 11, Chessari 3, Ouandie 3, Cepic 15, Dip 6, Chiti 18, Abati Touré 4, Ragusa 2. N.e.: Maralossou, Turin, Guadagno, La Notte. All.: Fabbri.

Arbitri: Marcelli e Spinelli di Roma.

Parziali: 21-22; 35-36; 53-49.

Note: nessun uscito per cinque falli.

Tiri da due: Taranto 14/35, Bisceglie 18/40.

Tiri da tre: Taranto 9/25, Bisceglie 4/25.

Liberi: Taranto 14/17, Bisceglie 14/19.

Rimbalzi: Taranto 45, Bisceglie 37.

Assist: Taranto 13, Bisceglie 10.