Altro rinnovo in casa Diaz, ecco Roberto Tarantino

Ufficialmente partito il lavoro della dirigenza della Diaz che nelle scorse ore ha ufficializzato il rinnovo di Roberto Tarantino.

La prossima sarà la seconda stagione in biancorosso per il laterale ex Futsal Bitonto che va quindi a unirsi a Nico Pedone tra gli elementi di continuità nel progetto tecnico di Giuseppe Di Chiano in vista del prossimo campionato di Serie B.