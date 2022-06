Altro rinnovo in casa Diaz, è il turno del “mastino” Di Benedetto

La costruzione del nuovo roster in casa Diaz è cominciata da qualche giorno con il rinnovo di mister Leopoldo Capurso, a cui ha fatto seguito quello di Nico Pedone (leggi qui). Il club biancorosso oggi annuncia di aver trovato l’accordo per prolungare di un altro anno il rapporto con Antonio Di Benedetto.

Per il “mastino” biscegliese si tratterà della seconda stagione con la maglia della Diaz. Il laterale classe 1988 nella passata stagione ha contributo in maniera importante alla fortune dei biancorossi mettendo a segno, inoltre, 6 gol in stagione regolare.

“Di Benedetto, così come Pedone rappresentano la continuità di un progetto ambizioso – afferma il presidente Cortellino – che al tempo stesso fa riferimento a calcettisti di esperienza ed affidabilità anche a livello di spogliatoio. Antonio Di Benedetto ha confermato nella passata stagione tutto quello che di buono ha sempre fatto in carriera. Siamo contenti del rapporto che si è instaurato tra le parti – conclude il numero uno della Diaz – l’augurio non può che essere quelli di provare ad alzare l’asticella e migliorarsi tutti assieme la prossima stagione”.