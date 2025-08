Altro rinnovo in casa Atletico Bisceglie, conferma per Zagaria

Altro rinnovo in casa Atletico Bisceglie che ufficializza il prolungamento del rapporto con Riccardo Zagaria.

Centrale di difesa andriese, classe 2001, Zagaria è arrivato a Bisceglie lo scorso dicembre totalizzando nove presenze in campionato (sempre presente) accumulando 735 minuti giocati, a cui si aggiungono le due presenze in Coppa Puglia di Terza categoria.

Il calciatore dell’Atletico Bisceglie è cresciuto nella Nuova Andria, facendo la trafila da capitano per oltre cinque anni nelle squadre giovanili (Giovanissimi, Allievi e Juniores) fino al debutto in prima squadra in Prima categoria. Poi la breve parentesi con la Virtus Andria fino a dicembre dello scorso anno prima del passaggio all’Atletico Bisceglie. (Credits foto: Sergio Porcelli)