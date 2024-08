Altro rinforzo in attacco per il Bisceglie Calcio, preso l’argentino Ferracci

La dirigenza del Bisceglie Calcio lavora intensamente per assicurare al mister Giuseppe Scaringella una rosa di livello per affrontare l’ormai imminente campionato di Eccellenza Pugliese.

La società ha annunciato l’arrivo del bomber argentino Althos Ferracci che va a migliorare il reparto offensivo nerazzurro stellato. Il giovane sudamericano classe 2000 si è messo in luce nel girone A del campionato di Promozione calabrese 2022/23 con il Cassano Sybaris, in cui si è aggiudicato il titolo di capocannoniere con un totale di 33 reti stagionali. Nell’annata successiva il salto di categoria con il passaggio in Eccellenza al Digiesse PraiaTortora, in cui ha mostrato tutto il proprio talento. Adesso l’argentino è pronto per una nuova avventura con la speranza che riesca a trascinare il Bisceglie alla vittoria con i suoi gol.

Articolo di: Cesare De Pasquale