Altro innesto di mercato per il Bisceglie Calcio, preso il giovane Muciaccia

Un giovane prospetto entra a far parte della rosa del Bisceglie Calcio. Il Club nel pomeriggio odierno ha ufficializzato l’arrivo di Tommaso Muciaccia in prestito dall’Audace Cerignola.

Terzino destro dal fisico imponente Muciaccia è cresciuto proprio nelle giovanili dell’Audace Cerignola, mettendosi in luce e conquistando la convocazione nella rappresentativa di Lega Pro.

Nella stagione 2023/2024 il biscegliese è stato schierato per 19 volte, sempre dall’Audace, nel Campionato Primavera 3. Adesso l’approdo in neroazzurro stellato per dare il suo contributo nella rosa di Scaringella.