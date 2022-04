Altre due vittorie per Sportilia e Star Volley, obiettivi sempre più vicini / CLASSIFICHE

Ancora due vittorie importanti, nel sabato di campionato, per le portacolori del volley cittadino che avvicinano ulteriormente i propri obiettivi nei tornei di Serie B2 e Serie C.

Continua il girone di ritorno da incorniciare di Sportilia che, al PalaDolmen, si aggiudica il sentitissimo derby abbattendo con autorità l’Adriatica Trani con il punteggio di 3-1. Avvio di match equilibrato con le squadre determinate a rispondere colpo su colpo alle avversarie. A metà frazione, tuttavia, le padrone di casa tentano di scappare via portandosi sul 16-11 grazie all’ottimo turno in battuta di De Nicolò. Trani prova in tutti i modi a rientrare in corsa ma non riesce più a riagganciare le biscegliesi che, nel finale, allungano ulteriormente e si portano sull’1-0 grazie al 25-19 finale. Il secondo set si apre con il blackout delle biancazzurre che, in pochi minuti, si ritrovano doppiate dalle ospiti sul 4-8 costringendo coach Nuzzi a chiamare il primo time out dell’incontro. La mossa non sortisce alcun effetto con le tranesi che, con grande attenzione, allungano ulteriormente sul 10-18. Sportilia non riesce a controbattere in alcun modo agli attacchi ospiti, che grande autorevolezza consentono di impattare la sfida in virtù del 16-25 con il quale si chiude il secondo set.

Riequilibrata la contesa, il terzo set si rivela decisivo per le sorti del derby ma è ancora Trani ad approcciare meglio le fasi iniziali guadagnando immediatamente un margine di quattro punti sul 2-6. La reazione biscegliese è affidata al turno in servizio di Carmen Bellapianta la quale, in pochi secondi, marca un parziale di 5-0 che vale il sorpasso Sportilia sul 9-8. A questo punto il set si trasforma in un’autentica battaglia ed è ancora una volta la fase centrale del parziale a rivelarsi decisiva ai fini del risultato con la ragazze di coach Nuzzi brave ad alzare il livello in tutte e due le fasi di gioco per allungare prepotentemente di cinque lunghezze sul 17-12. Anche in questo caso il tentativo di rimonta ospite non trova modo di concretizzarsi in virtù dell’ottimo livello di gioco mostrato dalle biscegliesi che si riportano in vantaggio grazie al 25-16. L’inerzia favorevole consente alle padrone di casa di condurre le operazioni in avvio di quarto set, ma Trani non si arrende e trascina la contesa punto a punto fino al termine, quando le biancazzurre hanno la forza di allungare di un paio di lunghezze non consentendo più alle avversarie di riaprire la gara. Il 25-22 finale sancisce la quinta vittoria di fila per Sportilia ma, soprattutto, mette un’ipoteca quasi decisiva su un’incredibile salvezza nel campionato di Serie B2. Un traguardo impensabile fino al rientro dalla sosta natalizia quando la squadra si trovava inchiodata nei bassifondi della classifica. Il grande merito del gruppo biscegliese è stato quello di non arrendersi mai davanti alle difficoltà che un torneo di livello nazionale ha posto dinanzi a loro e la determinazione mostrata nelle ultime partite ne è la dimostrazione più lampante. Nel prossimo turno, in programma sabato 9 aprile, le biancazzurre affronteranno l’ultima trasferta della stagione recandosi a Potenza Picena.

Nuovo successo, il quattordicesimo di fila, anche per Star Volley che, al termine di una gara davvero emozionante, viola al tie-break il parquet dell’Amatori Bari, terza forza del campionato di Serie C. Le ragazze di coach Maggialetti, reduci da un lunghissimo stop di tre settimane, approcciano al meglio la gara conquistando il set d’apertura con un netto 17-25 ma nei due parziali successivi pagano, probabilmente, la sosta e commettono alcuni errori sfruttati al meglio dall’ottima compagine barese. Le padrone di casa, infatti, giocano un match pulito, con grande organizzazione e impattano la sfida sul 25-23. Il terzo set ricalca sostanzialmente la frazione precedente e sono sempre le baresi a far loro il parziale con il medesimo punteggio. Sotto di un set e sfumata la possibilità di concludere la regular season a punteggio pieno, Star Volley torna a giocare la sua consueta pallavolo, limita gli errori e fa valere la legge della capolista portandosi sul 2-2 grazie al 21-25 finale. Il primo tie-break della stagione, infine, sorride alle nerofucsia che con grande determinazione fanno loro i punti cruciali e conquistano la partita in virtù del 12-15 che pone fine alle ostilità. La vittoria consente a Star Volley di salire a quota 41 punti e di mantenere il ruolino di marcia di sole vittorie nel massimo torneo regionale. Nel prossimo turno, in programma sabato 9 aprile, le nerofucsia disputeranno la sfida casalinga contro l’Adria Bari eccezionalmente al PalaFiorentini di Molfetta a causa dell’indisponibilità del PalaDolmen. (FOTO: UFFICIO STAMPA STAR VOLLEY BISCEGLIE)

