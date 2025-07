Altre due ufficialità in casa Unione Calcio: torna Talin, Saani resta in azzurro

Altre due ufficialità in casa Unione Calcio, con gli azzurri che rilasciano due annunci importanti; quali la conferma dell’attaccante Mohamed Saani e l’acquisizione del difensore argentino Facundo Talin, un cavallo di ritorno per i biscegliesi.

Saani è una punta d’area di rigore, un giocatore abilissimo nel gioco aereo e una sentenza negli ultimi sedici metri; come testimoniano le sette reti nella seconda parte del campionato scorso, dopo il suo ritorno in azzurro. Dunque mister Rumma potrà contare su un goleador di comprovato livello per il suo attacco.

Talin, invece, è un difensore centrale classe ’87, che ritorna in azzurro dopo una stagione al Canosa Calcio. Giocatore roccioso, ma allo stesso tempo dotato di un piede educato con cui far partire l’azione dal basso, sarà dunque una pedina importante per la difesa di mister Rumma.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI