Nuova trasferta siciliana per i Lions Bisceglie nel play in gold

Altra trasferta siciliana per i Lions Bisceglie, che saranno di scena alle 18:00 odierne sul parquet del PalaFerraro di Piazza Armerina, ospiti della squadra di coach Patrizio per la terza giornata della fase Play-in Gold.

I nerazzurri si sono dimostrati in ottima forma nelle ultime settimane e sono infatti reduci da due vittorie nelle prime due giornate della seconda fase del campionato di Serie B2. Nell’avvicinamento alla sfida di quest’oggi la novità è rappresentata dall’inserimento di Alessio Macera, ala del 2004, che ha di fatto preso il posto del coetaneo Danny Camporeale; il ché costituirà un elemento di novità per gli avversari.

Padroni di casa che hanno svolto un’ottima prima fase di campionato e hanno approcciato bene anche ai Play-in Gold. Il roster è profondo ed è composto da giocatori come Matteo Laganà, Vincenzo Ochipinti, Bozidar Laboci e Paolo Rotondo tra gli altri.

L’incontro fra Piazza Armerina e Lions Bisceglie sarà diretto da Matteo Filesi di Chiaromonte Gulfi (Ragusa) e Arturo Tartamella di Trapani. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Raffaele Di Stefano di Comiso (cronometrista), Adriano Occhipinti di Ragusa (addetto ai 24”), Michele La Noce e Daniel Cosentino di Catania (statistici). (Foto: Cristina Pellegrini)