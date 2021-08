Altra operazione in giornata del Bisceglie, preso Lorusso: “Treno importante per la mia carriera”

Seconda operazione della giornata per il Bisceglie che dopo Morra annuncia un’altra operazione in entrata, quella di Gianni Lorusso.

Attaccante classe ’95, Lorusso ha già vestito la maglia nerazzurro stellata nel 2015/16, allorquando giunto in prestito dal Melfi contribuì con 4 gol alla permanenza in D dei biscegliesi allenati da De Luca. Cresciuto nelle giovanili del Bari, Lorusso si è imposto a 19 anni nel Brindisi (5 gol in 12 partite in serie D), dopo l’esperienza in nerazzurro si è affermato nel campionato di Eccellenza pugliese indossando le casacche di Barletta, Casarano, Vigor Trani (17 presenze e 6 reti) ed Unione Calcio Bisceglie, squadra in cui ha militato nelle ultime due stagioni.

“E’ un treno importante per la mia carriera e non intendo affatto lasciarmelo scappare – dichiara Lorusso – . Ho sempre confidato in un ritorno in serie D e, malgrado siano passati diversi anni ed abbia ingoiato nel frattempo qualche boccone amaro, si è ripresentata l’occasione di poter dimostrare il mio valore su tale palcoscenico. Ringrazio la società ed in primis il presidente Racanati per questa chance. Conservo ricordi meravigliosi della prima esperienza con questa maglia e mi impegnerò allo spasimo per replicare quell’avventura incredibile, in fondo alla quale riuscimmo a mantenere la categoria nonostante gravi difficoltà di carattere economico. La generosità e la tenacia sono due delle mie principali caratteristiche – chiosa Lorusso – sarò al servizio del gruppo per cercare di riportare entusiasmo in una piazza inevitabilmente un po’ scossa dalla perdita del calcio professionistico”.