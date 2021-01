Alpha Pharma Bisceglie, sfida di alta classifica contro Taranto

L’Alpha Pharma Bisceglie arriva al giro di boa del proprio calendario (con una gara ancora da recuperare). La settima giornata del girone D2, campionato di Serie B, prevede la sfida casalinga contro Taranto capolista del girone e squadra ancora imbattuta, proprio come i nerazzurri.

È la migliore partita che il raggruppamento può offrire, si scontrano le prime due squadre del girone con punteggio pieno. Numeri alla mano, Taranto ha due punti di vantaggio su Chiriatti e compagni (a quota 10 punti), i quali saranno alla massima condizione fisica e mentale, consapevoli di avere davanti un’importante contesa, che può definire (in parte) la gerarchia del girone.

Coach Olive, sa bene che la sfida esterna sulle tavole del Paladolmen assicurerà grande agonismo e pathos: “Sarà per noi una partita con alto coefficiente di difficoltà. Si incontrano due squadre che fino ad adesso non hanno mai perso – afferma l’allenatore dei rossoblu – Bisceglie è una squadra costruita bene che nel suo percorso ha vinto partite importanti nei minuti finali che ha dato entusiasmo e convinzione al gruppo di coach Marinelli. Troveremo una squadra galvanizzata che tenterà di giocare a ritmi alti e di sfruttare il fattore campo – sottolinea – da parte nostra andremo per cercare di continuare il nostro processo di crescita e misurarci fuori casa con una squadra che fin qui ha fatto percorso netto” conclude Davide Olive.

La contesa tra Alpha Pharma Bisceglie e Basket Taranto andrà in scena oggi alle ore 18.00, con diretta streaming su “LNP pass”. Dirigono Andrea Cassinadri di Bibbiano (Reggio Emilia) e Nicolò Bertuccioli di Pesaro.

foto di Sara Angiolino