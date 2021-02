Alpha Pharma Bisceglie, vincere contro Molfetta per riprendere la corsa al primato

Oggi pomeriggio l’Alpha Pharma Bisceglie ospiterà sul parquet del Paladolmen la Pallacanestro Molfetta. Il match è valevole per la tredicesima giornata del campionato serie B, girone D2.

I nerazzurri vengono da un momento difficile dal punto di vista dei risultati: due sconfitte nelle ultime due uscite di campionato per mano di Catanzaro e Reggio Calabria. La rincorsa al primo posto ha subito una brusca frenata, i ragazzi di coach Marinelli non possono concedersi altri passi falsi, per evitare l’avvicinamento delle inseguitrici.

Il team molfettese ha una rosa da non sottovalutare: tra le fila di coach Sergio Carolillo militano alcune vecchie conoscenze biscegliesi come Gambarota. Molfetta, dopo dodici giornate, occupa la quinta piazza del gruppo D2, ottenuta dopo la vittoria per 78-69 ai danni dell’ultima forza della graduatoria, il Monopoli. Matteo Bini e compagni tenteranno di approfittare della fase negativa dell’Alpha Pharma Bisceglie cercando di infliggere agli avversari l’eventuale terza sconfitta consecutiva, che farebbe allontanare le speranze di rincorsa al primo posto.

La sfida tra Alpha Pharma Bisceglie e Pallacanestro Molfetta andrà in scena oggi alle ore 18.00. Sarà possibile assistere alla partita in streaming grazie alla piattaforma “LNP pass”. Arbitrano Giacomo Fabbri e Dario Di Gennaro di Roma.