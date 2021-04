Alpha Pharma Bisceglie, vincere con Sant’Antimo per ritrovare la giusta via

La quarta giornata del campionato di serie B, girone D, di basket vede l’Alpha Pharma Bisceglie affrontare Sant’Antimo sulle tavole del Paladolmen.

Il match segnerà l’esordio sulla panchina nerazzurra del nuovo coach Beppe Vozza. L’allenatore tarantino ha il compito di far invertire la marcia alla squadra biscegliese, dopo cinque sconfitte nelle ultime sei uscite stagionali. Attualmente, l’Alpha Pharma Bisceglie occupa la sesta posizione in classifica con 18 punti, seguita a ruota da Sant’Antimo (16 punti). Gli ospiti sono reduci da due vittorie nelle ultime tre partite. I ragazzi del ds Di Nardo hanno bisogno di un successo per tenere a bada le inseguitrici e rimettersi subito a caccia del quarto posto, occupato da Ruvo (con 22 punti).

La sfida tra Alpha Pharma Bisceglie e Sant’Antimo andrà in scena oggi pomeriggio, con palla a due fissata alle ore 20. La contesa sarà visibile sulla piattaforma “LNP pass”. Dirigono Federico Berger di Roma e Silvio Faro di Tivoli (Roma).