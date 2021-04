Alpha Pharma Bisceglie, vincere con Formia per avvicinare i playoff

La settima giornata del campionato di serie B, girone D, offre sul piatto la sfida di metà classifica tra Meta Formia e Alpha Pharma Bisceglie. Punti pesanti in palio e nerazzurri più determinati che mai a conquistarli, per risalire posizioni e blindare l’accesso ai playoff.

Dopo la sconfitta casalinga a testa alta per mano di Rieti (prima forza assoluta del girone), Chiriatti e compagni si trovano ad affrontare una squadra ostica, in lizza alla corsa playoff. I biscegliesi occupano attualmente la settima piazza in classifica con 20 punti; tre posizioni più giù invece, si trova Formia (16 punti), con un parziale stagionale di otto vittorie e dodici sconfitte. Il compito per il team di Beppe Vozza, è quello di ritornare subito in carreggiata, per allontanare le altre contendenti dalle zone calde della graduatoria.

La contesa tra Formia e Alpha Pharma Bisceglie si svolgerà oggi pomeriggio. Diretta streaming sulla piattaforma “LNP pass”. Dirigono Giuseppe Scarfò di Palmi e Samuele Riggio di Siderno.