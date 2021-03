Alpha Pharma Bisceglie, ufficializzato il calendario della seconda fase di campionato

La stagione regolare dell’Alpha Pharma Bisceglie è giunta quasi al termine: dopo la partita di domenica 7 marzo sulle tavole di Taranto, si partirà alla volta della seconda fase di campionato del girone D.

Il primo impegno per i nerazzurri è fissato a domenica 20 marzo, con la sfida esterna contro la Virtus Pozzuoli. Successivamente, il 24 marzo, ci sarà il match con la Virtus Arechi Salerno, allenata dalla vecchia conoscenza biscegliese Adolfo Parrillo. L’ultimo impegno, che andrà in scena sabato 27 marzo prima della sosta, vede i giocatori biscegliesi impegnati nella sfida fuori casa sul parquet della Luiss Roma. Domenica 11 aprile, l’Alpha Pharma Bisceglie ospiterà Sant’Antimo, per poi recare visita all’Avellino domenica 18 aprile. Mercoledi 21 aprile, ci sarà il match del Paladolmen contro la Real Sebastian Rieti. Chiriatti e compagni concluderanno la seconda fase di campionato con le sfide contro Formia (in trasferta domenica 25 aprile) e Cassino.

Dopo la chiusura della seconda parte di campionato, si procederà alla stesura della classifica finale del girone D. Le prime 8 si scontreranno nei playoff per l’accesso alla serie A2.