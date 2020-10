Alpha Pharma Bisceglie: test amichevole in casa oggi contro Taranto

Oggi, domenica 4 ottobre, l’Alpha Pharma Bisceglie incontrerà il Cus Jonico Taranto sul parquet del Paladolmen. L’amichevole, sarà l’ultimo banco di prova in vista dell’esordio ufficiale in Supercoppa.

La squadra ospite, allenata da Davide Olive, quest’anno è riuscita a guadagnare la promozione in serie B. La nuova arrivata è pronta a misurarsi con i nerazzurri, lo scorso anno in piena lotta playoff con il miglior attacco del girone. I ragazzi di coach Gigi Marinelli, data la loro giovane età media nel router, avranno l’occasione per mettersi in mostra e portarsi a casa la contesa. Nonostante sia solo un test amichevole pre stagione, Chiriatti e compagni vorranno dare un segnale di grande solidità e intesa, per poter arrivare con i giusti presupposti alla sfida in Supercoppa contro Pallacanestro Molfetta, in programma domenica 11 ottobre.

Il match tra Alpha Pharma Bisceglie e Cus Taranto sarà a porte chiuse, con palla a due fissata alle ore 18.30. L’amichevole sarà visibile in streaming sulla pagina Facebook dell’Alpha Pharma Bisceglie, collegamento a partire dalle 18.25.