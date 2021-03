Alpha Pharma Bisceglie sconfitta in casa della capolista Cus Taranto

Quinta sconfitta stagionale per l’Alpha Pharma Bisceglie che cede il passo sul campo del Cus Jonico Taranto capolista del girone D2 di Serie B di basket.

Avvio di gara piuttosto letto con percentuali basse al tiro da ambo le parti. Bisceglie che si muove bene in difesa, ma incapace di concretizzare nella metà campo ionica. Bassissimo il parziale del primo tempo con i tarantini avanti 11-8. Andamento rispecchiato nel secondo quarto con tante occasioni non sfruttate dagli uomini di coach Marinelli, riprendendo il filo del discorso a metà gara, chiusa con una parziale di 22-17.

La ripresa parte con i neroazzurri che si portano sul 34-35 grazie ai canestri di Chiriatti. Taranto risponde presente e lo fa con un parziale di 9-0 mandando un segnale importante ad una partita dal punteggio nettamente sotto media. Sirakov prova a trascinare i suoi, seguito dalla tripla di Galantino per il 45-44 a cinque minuti dalla sirena finale. Testa a testa negli ultimi scampoli di gara, prima dell’allungo definitivo degli ionici che si portano sino al 59-47 con il quale il Cus Jonico Taranto porta a casa la partita.

Alpha Pharma Bisceglie che rimane a quota 18 punti perdendo il secondo posto in favore di Nardò, vittorioso in casa contro Monopoli. Adesso di nuovo a lavoro per preparare al meglio la seconda fase del campionato che vedrà i neroazzurre impegnati sabato 20 marzo in quel di Pozzuoli. (Clicca qui per vedere la classifica).

TARANTO-ALPHA PHARMA BISCEGLIE 59-47

Taranto: Stanic 24, Bruno 5, Morici 7, Azzaro 1, Matrone 12, Duranti 8, Agbortabi 2, Divac, Longobardi. N.e.: Manisi, Pellecchia, Cianci. Allenatore: Olive.

Alpha Pharma Bisceglie: Taddeo 3, Sirakov 5, Santucci 4, Caceres 9, Seck 10, Galantino 6, Vitale 5, Chiriatti 5, Misino. N.e.: Mastrodonato. Allenatore: Marinelli.

Arbitri: Sordi di Casalmorano (Cremona), Lucotti di Binasco (Milano).

Parziali: 11-8; 22-17; 36-35.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Taranto 19/41, Alpha Pharma Bisceglie 12/27. Tiri da tre: Taranto 3/18, Alpha Pharma Bisceglie 4/23. Tiri liberi: Taranto 12/21, Alpha Pharma Bisceglie 11/16. Rimbalzi: Taranto 43, Alpha Pharma Bisceglie 41. Assists: Taranto 16, Alpha Pharma Bisceglie 10.