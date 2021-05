Alpha Pharma Bisceglie sconfitta a Roma e fuori dai playoff

Termina in anticipo la stagione dell’Alpha Pharma Bisceglie, sconfitta nel recupero della 17esima giornata di Serie B dalla Luiss Roma e fuori dai prossimi playoff.

Partono bene i pugliesi che con un parziale di 0-5 aprono le danze con il giusto piglio, mantenendolo sino all’11-15. La Luiss si scuote e comincia a gettare le basi della vittoria chiudendo il primo quarto avanti 18-16. Il secondo periodo continua con i romani che provano l’allungo e la tripla di D’Argenzio ne è un chiaro esempio (28-20) sino a raggiungere il +10 all’intervallo lungo (38-28). L’avvio di ripresa non vede la reazione dei biscegliesi, Gellera fissa il massimo vantaggio sul 54-32. Alpha Pharma che dà segni di vita recuperando sino al 57-45 in avvio di ultimo quarto. È l’ultimo sussulto prima dell’affondo finale degli uomini di coach Paccariè per il definitivo 78-62 in proprio favore.

Alpha Pharma Bisceglie che termina la stagione con un bilancio di 10 vittorie a fronte di 12 sconfitte. Un cammino segnato da una seconda fase deludente con una vittoria e 7 sconfitte.

LUISS ROMA-ALPHA PHARMA BISCEGLIE 78-62

Luiss Roma: Murri 8, Pasqualin 9, Gellera 6, Rota 2, Infante 16, Bonaccorso 11, Sanna 10, D’Argenzio 9, Tredici 7. N.e.: Buzzi, Di Francesco, Di Carmine. Allenatore: Paccariè.

Alpha Pharma Bisceglie: Vitale 3, Sirakov 12, Santucci 18, Caceres 14, Seck 2, Maresca 6, Chiriatti 5, Galantino 2. N.e.: Mastrodonato, Tattoli. Allenatore: Vozza.

Arbitri: Marco Attard di Firenze, Igor Giustarini di Grosseto.

Parziali: 18-16; 38-28; 57-43.

Note: uscito per cinque falli Seck. Tiri da due: Luiss Roma 20/37, Alpha Pharma Bisceglie 15/34. Tiri da tre: Luiss Roma 11/31, Alpha Pharma Bisceglie 5/21. Tiri liberi: Luiss Roma 5/8, Alpha Pharma Bisceglie 17/21. Rimbalzi: Luiss Roma 40, Alpha Pharma Bisceglie 33. Assists: Luiss Roma 21, Alpha Pharma Bisceglie 7.