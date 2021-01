Alpha Pharma Bisceglie, ritrovare la vittoria nella sfida contro Monopoli

La seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B, offre sul piatto la sfida tra Alpha Pharma Bisceglie e Monopoli, sul parquet del Paladolmen. Le due squadre si erano già affrontate la scorsa settimana nel recupero della seconda giornata, finita con il punteggio di 76-68 per i nerazzurri.

L’obiettivo in casa Alpha Pharma è chiaro: ritrovare la via della vittoria, dopo una sconfitta esterna inattesa in quel di Nardò (77-61), che ha allungato il divario nei confronti della capolista (e ancora imbattuta) Taranto. Statistiche alla mano, gli ospiti sono il fanalino di coda del girone D2 con zero vittorie dopo ben otto giornate. Il match sarà parzialmente diverso da quello vista l’ultima volta, visto che la rosa biscegliese si è rafforzata con l’acquisto della play-guardia classe 2000 Vincenzo Taddeo. Torresi e compagni invece, hanno dato il benvenuto al nuovo centro Hamza Yusuf e all’ala Nicolò Benedusi. La corazzata di coach Marinelli dovrà stare attenta a non appoggiarsi sugli allori, poiché la graduatoria è vera quanto bugiarda, visti i miglioramenti nelle ultime sfide del collettivo di mister Piero Millina, rinvigoriti dalla performance contro Taranto.

La partita tra Alpha Pharma Bisceglie e Monopoli andrà in scena oggi alle ore 18, in un Paladolmen a porte chiuse con diretta streaming su “LNP pass”. Dirigono Diego Secchieri di Venezia e Andrea Mammoli di Verona.