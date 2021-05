Alpha Pharma Bisceglie, Papagni: “L’obiettivo salvezza è stato centrato”

La stagione agonistica dell’Alpha Pharma Bisceglie si è appena conclusa con l’accesso ai playoff sfumato nell’ultima giornata di campionato. L’obiettivo salvezza però è stato pienamente centrato, con 10 vittorie e 12 sconfitte.

Il presidente dei nerazzurri Nicola Papagni tira le somme di questa annata: “La nostra stagione si è conclusa in modo inaspettato a causa del mancato accesso ai playoff – afferma – ma è importante evidenziare il pieno raggiungimento dell’obiettivo che la società aveva stabilito l’estate scorsa, la salvezza.”

Non sono mancate le parole di elogio per il team di coach Beppe Vozza, protagonista di una gran prima parte di stagione: “È pur vero che la prima fase dell’annata, con le nove vittorie ottenute in 14 incontri, ci ha un po’ illuso a proposito della forza e delle potenzialità della squadra allestita – continua – ma poi sappiamo com’è andata a finire e così come accettiamo di buon grado il responso del campo quando i risultati ci premiano abbiamo fatto altrettanto al termine della seconda fase, prendendo atto delle sette sconfitte su 8 gare” sottolinea il dirigente.

L’Alpha Pharma Bisceglie guarda già alla stagione 2021-2022: “Riposeremo ancora per pochissimi giorni. In realtà ci stiamo già preparando per programmare la stagione 2021-2022, venticinquesima consecutiva nel basket nazionale, con ancora più entusiasmo e ambizioni del solito” conclude Nicola Papagni.