Alpha Pharma Bisceglie pronta per l’esordio in campionato contro Nardò

L’avvio del campionato di serie B bussa alla porta e oggi 29 novembre, giorno dell’esordio al PalaDolmen contro Nardò, è arrivato. Il direttore sportivo Di Nardo ha colto il momento per spronare la squadra, in vista del lungo cammino che attende la squadra biscegliese.

In occasione della visita dei giocatori Alpha Pharma alla sede del main sponsor, sono state svelate le nuove maglie dell’annata 2020-2021. Le divise, come spiega il ds Di Nardo, saranno indossate da una rosa molto giovane: ”Siamo fra le squadre con più under italiani in organico, con un’età media complessiva molto bassa e una componente biscegliese che ci ricorda il legame col territorio – afferma – lo si riscontra anche assistendo al lavoro che il team svolge in allenamento. La spensieratezza sarà la nostra arma principale” – sottolinea.

In vista del campionato il direttore Sergio Di Nardo suona la carica: “Ci siamo. Era ora, perché è passato davvero troppo tempo dallo scorso mese di marzo – spiega – quando purtroppo abbiamo dovuto interrompere la passata stagione. La Supercoppa è una competizione ideata per aiutare le squadre a carburare ma una partita di campionato ha un sapore differente.”

“Ci attende una partita difficile perché Nardò, sulla carta, è da primissimi posti – continua – Sono molto fiducioso, mi aspetto di vedere subito i Lions col sangue agli occhi e la carica necessaria per affrontare avversari di livello” conclude Di Nardo.

L’esordio in campionato sarà visibile in diretta streaming sul pagina Youtube “Lega Nazionale Pallacanestro”. Inizio trasmissione fissato alle 17.50. Arbitreranno Giovanni Roca e Pietro Rodia di Avellino.