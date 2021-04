Alpha Pharma Bisceglie, obiettivo interrompere digiuno di vittorie contro Avellino

La quinta giornata del campionato di serie B, girone D, offre sul piatto la sfida sulle tavole del “PalaDelMauro” tra Alpha Pharma Bisceglie e Avellino. Match sulla carta favorevole ai giocatori biscegliesi, che si ritrovano ad affrontare la penultima forza del girone.

L’imperativo per il team di Beppe Vozza è quello di tornare alla vittoria, diventata ormai un lontano ricordo a causa delle ultime sei sconfitte su sette partite disputate. Chiriatti e compagni sono scivolati in settima posizione in classifica (con 18 punti), Avellino invece è la squadra cuscinetto del raggruppamento (8 punti), rinata dalla vittoria nell’ultima giornata ai danni di Monopoli. I nerazzurri non possono farsi ingannare dalla classifica, poiché le ultime uscite negative sono arrivate con squadre che occupano la bassa zona della classifica. Servono i due punti per interrompere un’inaspettata crisi di risultati.

La partita tra Avellino e Alpha Pharma Bisceglie andrà in scena oggi alle ore 18.00, diretta streaming sulla piattaforma “LNP pass”. Dirigono Marcello Martinelli di Brescia e Jacopo Spinelli di Cantù (Como).