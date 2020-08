Alpha Pharma Bisceglie, le parole del D.S. Di Nardo alla vigilia del ritiro

“Esprimere una pallacanestro di sostanza che sappia divertire la gente e che conduca la squadra, in primis, alla salvezza e magari ad inserirsi nella lotta per i play-off“. Idee chiarissime quelle espresse dal D.S. dell’Alpha Pharma Bisceglie, Sergio Di Nardo, a pochi giorni dal raduno dei biscegliesi che si terrà giovedì 3 settembre.

Il dirigente nerazzurro ha rilasciato un’intervista a tutto tondo nella quale ha spiegato i programmi per il prossimo campionato di Serie B alla luce anche delle incognite legate alla pandemia. Quello che a prima vista sembra un ridimensionamento rispetto ai roster di primo livello costruiti negli anni precedenti è in realtà una scelta mirata della società che, in questo periodo di incertezza, ha preferito optare per una politica dei piccoli passi, come confermato dal D.S.: “Eravamo abituati a roster attrezzati per figurare nelle primissime posizioni. Questa volta il programma è un po’ diverso ma non per questo nascondiamo la volontà di fare bene. Abbiamo tenuto in considerazione le esigenze di bilancio e deciso, in una fase di innegabile incertezza, di effettuare scelte oculate“. Il tutto è legato anche alla possibilità di riaprire almeno parzialmente i palazzetti al pubblico e soprattutto per tutelare gli atleti e lo staff tecnico e far si che gli stessi possano esprimersi al meglio. Infatti come sottolineato da Di Nardo: “Per noi resta fondamentale continuare a non far mancare nulla a ogni singolo componente del gruppo”.

Proprio a proposito del nuovo roster costruito assieme a coach Marinelli, riconfermato alla guida della squadra, il D.S. si è espresso in maniera molto positiva sottolineando il perfetto equilibrio tra under e senior nelle rotazioni. Il tutto nonostante un’età media decisamente bassa, considerando la presenza di Chiriatti, Galantino e Seck tra i “grandi”. Una menzione speciale, però, Di Nardo l’ha riservata agli uomini di maggior esperienza, Caceres e Sirakov: “Autentici leoni del parquet che sapranno spronare i compagni, trascinare tutto l’ambiente e caricare il pubblico che speriamo possa seguirci sugli spalti”.

Accanto ai senior appare molto promettente la batteria degli under composta da Vitale, Molteni, Maresca e Santucci, “ragazzi che non scopriamo ora e conoscono benissimo la categoria”. Ma il più grande motivo d’orgoglio per il dirigente nerazzurro è rappresentato dalla presenza in squadra di due ragazzi biscegliesi, Fabio Galantino e Samuele Misino, che difenderanno i colori della propria città dopo essere cresciuti nel vivaio.

In chiusura Di Nardo si è espresso sul prossimo campionato: “Il girone D sarà altamente competitivo. Almeno sette formazioni sono state allestite per un torneo d’alto livello”. E ancora: “Ci faremo trovare pronti alle classiche insidie che la serie B ci riserverà. […] Guardiamo a questa stagione con tranquillità e con l’ambizione di competere con quei club che hanno investito risorse importanti“. (FOTO: SARA ANGIOLINO)