Alpha Pharma Bisceglie, la sconfitta di Cassino complica la corsa ai playoff

Si conclude con una sconfitta interna la sfida del Paladolmen tra Alpha Pharma Bisceglie e Virtus Cassino, partita valevole per l’ottava giornata del campionato di serie B, girone D.

Nel primo quarto, i giocatori di casa non riescono subito ad entrare in partita, con Cassino che riesce a toccare il +12 senza grandi difficoltà, a due minuti dal termine (20-8). Distacco che rimane invariato al primo intervallo corto (22-13). Nella ripresa l’Alpha Pharma Bisceglie alza i ritmi su tutti i fronti; il collettivo di casa si riporta prima a -6 (29-23), per poi trovare l’equilibrio sul 31 pari grazie a Georgi Sirakov. Cassino però riesce ad infligere un controbreak, portando a casa la prima fase di gara sul 40-33.

Terzo quarto che si apre con Chiriatti e compagni che suonano la carica; situazione che si riporta in equilibrio dopo quattro minuti (42-42). I ragazzi di coach Beppe Vozza non riescono a tenere i ritmi degli avversari, che si riportano a distanza di sicurezza prima dell’ultima frazione (+11 sul 61-50). L’ultimo tempo non riserva grandi sorprese, Cassino rimane sul +11 a tre minuti dalla sirena finale (73-62). Partita che si chiude con il tabellone che segna 73-67.

Sconfitta amara per l’Alpha Pharma Bisceglie, che si giocherà l’accesso ai playoff tra sei giorni nell’ultima partita della stagione regolare, contro la Luiss Roma.

ALPHA PHARMA BISCEGLIE-CASSINO 67-73

Alpha Pharma Bisceglie: Vitale 11, Sirakov 14, Santucci 16, Caceres, Seck 14, Galantino 10, Maresca 2, Chiriatti, N.e.: Quarto di palo, Mastrodonato. Allenatore: Vozza.

Virtus Cassino: Teghini, Grilli 24, Lestini 11, Cusenza 16, Visnijc 17, Rischia 5, Fioravanti, Policari. N.e.: Gambelli, Manojlovic, Rinaldi, Rubinetti. Allenatore: Vettese.

Arbitri: Gallo di Monselice (Padova), Castello di Schio (Vicenza).

Parziali: 13-22; 33-40; 50-61.

Note: uscito per cinque falli Chiriatti. Tiri da due: Alpha Pharma Bisceglie 16/35, Cassino 20/41. Tiri da tre: Alpha Pharma Bisceglie 8/30, Cassino 7/28. Tiri liberi: Alpha Pharma Bisceglie 11/17, Cassino 12/16. Rimbalzi: Alpha Pharma Bisceglie 44, Cassino 45. Assists: Alpha Pharma Bisceglie 12, Cassino 10.