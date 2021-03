Alpha Pharma Bisceglie: esonerato Marinelli, ecco Beppe Vozza

Cambio della guida tecnica in casa Alpha Pharma Bisceglie con Beppe Vozza che prende il posto dell’esonerato Gigi Marinelli.

“Lions Basket Bisceglie srl ha sollevato Gigi Marinelli dall’incarico di capoallenatore della prima squadra di Serie B. Una decisione forte e assunta a malincuore – si legge nella nota del club – col chiaro intento di ottenere una reazione adeguata da parte della squadra, precipitata in un vortice di negatività reso evidente dalle cinque sconfitte rimediate nelle ultime sei gare. La società nerazzurra, in tutte le sue componenti, desidera esprimere gratitudine e riconoscenza nei confronti di coach Marinelli, uomo e professionista esemplare. Non sono parole di circostanza: un sincero affetto lega e legherà per sempre il movimento cestistico biscegliese a Gigi, ottimo timoniere che ha saputo regalare soddisfazioni e risultati eccellenti all’ambiente. Il quinto posto ottenuto nella stagione 18-19, la quarta posizione con cui si è chiusa l’annata 19-20 e i lusinghieri riscontri di buona parte del campionato in corso lo dimostrano. La scelta del club, per quanto dolorosa, è mirata a responsabilizzare i giocatori, il cui atteggiamento dovrà giocoforza mutare al fine di non vanificare tutto il lavoro svolto finora”.

Tarantino, classe 1973, Vozza ha allenato ad Ostuni, Monopoli e Francavilla in C Gold. Nella stagione 2018/19 è subentrato alla guida del Basket Club Cerignola vincendo il torneo di Serie D e conducendo il team al primo posto in classifica in C Silver fino allo stop dovuto alla pandemia.

Coach Vozza dirigerà il primo allenamento lunedì pomeriggio per cominciare il suo percorso che lo porterà all’esordio il prossimo 10 aprile al PalaDolmen con Sant’Antimo.