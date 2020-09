Alpha Pharma Bisceglie, due amichevoli in programma

A partire dal 3 settembre l’Alpha Pharma Bisceglie ha cominciato la preparazione stagionale in vista della prima partita stagionale in Supercoppa contro Molfetta. I cestisti biscegliesi, per poter arrivare pronti all’appuntamento, saranno coinvolti in due amichevoli in programma questa settimana; avversarie Monopoli e Taranto.

Le due sfide che precedono il primo impegno ufficiale della stagione, saranno un importante banco di prova per testare l’intesa di gruppo e le nuove indicazioni tattiche di coach Marinelli, applicate a una squadra radicalmente cambiata in confronto allo scorso anno. Oggi, mercoledì 30, dopo il riposo mattutino, Sirakov e compagni saranno impegnati sul parquet dell’Action Now Monopoli, ambiziosa squadra militante nella serie C gold.

L’appuntamento contro il Cus Jonico Taranto andrà invece in scena domenica 4 ottobre, al Paladolmen senza pubblico. Palla a due fissata alle 18.30.

Con queste due amichevoli si conclude la prima parte della preparazione atletica dei nerazzurri. Dalla prossima settimana comincia la seconda fase, che si concluderà qualche giorno prima dell’inizio del campionato di serie B, in programma il 15 Novembre.