Alpha Pharma Bisceglie, Davide Gabriele: “Portare in campo tutto il lavoro che abbiamo svolto”

Il campionato di serie B di basket dell’Alpha Pharma Bisceglie si avvicina e dopo un percorso pre stagionale più lungo del solito, l’assistente allenatore Davide Gabriele suona la carica in vista della sfida contro Scandone Avellino.

“Mi aspetto di portare in campo tutto il lavoro che abbiamo svolto e di farlo con durezza mentale. Non possiamo prescindere da questo – afferma – la mancanza dei tifosi ci dispiace tanto perché il pubblico è la bellissima cornice di tutto lo sport e non solo della pallacanestro”.

Riguardo il tema porte chiuse, per Davide Gabriele può essere un fattore a favore dei giovani giocatori nerazzurri: ”È chiaro che per una squadra molto giovane come la nostra potrebbe quasi risultare un vantaggio quello di giocare a porte chiuse, dato che ci toglie entusiasmo – sottolinea – ma allo stesso tempo è come se alleggerisse la pressione sui ragazzi”.

Nonostante la loro giovane età i giocatori Alpha Pharma hanno tanta voglia di migliorare e apprendere insegnamenti dallo staff tecnico: “I ragazzi hanno grandissima disponibilità e voglia di migliorare, e sono convinto che la nostra stagione passerà soprattutto da questo. Sono estremamente soddisfatto di queste prime settimane di lavoro” conclude il secondo allenatore.

Appuntamento a sabato 21 novembre, con palla a due fissata per le ore 19 (anziché le 21) a seguito di accordi intercorsi tra le due società allo scopo di anticipare il rientro a destinazione del gruppo squadra irpino.