Alpha Pharma Bisceglie, contro Ruvo arriva l’ottavo acuto stagionale

L’Alpha Pharma Bisceglie ottiene l’ottava vittoria stagionale casalinga, con il punteggio di 70-52 alle spese di Ruvo. Sfida valevole per la decima giornata del girone D2, campionato Serie B.

Non un grande inizio per i nerazzurri che a causa di diversi errori e imprecisioni offensive, si ritrovano subito con un parziale di 8-0 degli ospiti. Alla metà del primo quarto però, l’Alpha Pharma Bisceglie accorcia minuto dopo minuto il distacco, dimostrando una grande solidità difensiva; raggiungendo il vantaggio parziale sul 10-9. Primo tempo che si conclude a favore dei ruvesi, che si ritrovano sul +1 (17-16). Nella ripresa la squadra biscegliese aggiusta il tiro. Sirakov e Vitale grazie alla loro percentuale realizzativa dentro e fuori l’area, portano il punteggio sul 27-19 (con l’ausilio delle triple del beniamino Taddeo). I giocatori di casa non si accontentano e sfruttano il momento della partita, facendo suonare la sirena dell’intervallo lungo sul 31-21.

Il terzo quarto vede una timida reazione da parte di Basile e compagni, che riescono a racimolare solo due punti. Il collettivo di coach Marinelli approfitta delle palle perse avversarie, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria, grazie anche alle schiacciate di Fadilou Seck (37-25). Tecnoswitch Ruvo costretta a chiamare timeout con scarsi risultati: Bisceglie allunga sul +15 (47-32). Chiriatti e compagni nel finale del terzo periodo abbassano i ritmi, lasciando comunque poca manovra alle controffensive. Il tabellone segna 47-39 in favore dei padroni di casa. Negli ultimi dieci minuti di gioco la squadra di Ponticiello ritorna sul -7 (52-45). Georgi Sirakov però si mette sulle spalle tutta la squadra, ed ecco che le speranze di vittoria degli avversari diventano illusione sul 65-49. Alpha Pharma attende solo il fischio finale, che arriva sul punteggio finale di 70-52.

Missione compiuta per i giocatori nerazzurri, che vincono lo scontro diretto ai danni della terza forza del girone, guadagnando la seconda posizione solitaria (a -4 da Taranto). Il 14 febbraio ci sarà la trasferta contro Catanzaro, partita valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie B.

Alpha Pharma Bisceglie – Tecnoswitch Ruvo di Puglia 70-52 (16-17, 15-4, 16-18, 23-13)

Alpha Pharma Bisceglie: Georgi Sirakov 27 (7/14, 1/7), Fadilou Seck 12 (5/10, 0/0), Vincenzo Taddeo 12 (3/4, 2/4), Juan manuel Caceres 8 (4/8, 0/0), Donato Vitale 6 (0/1, 2/6), Matteo Santucci 3 (0/1, 1/5), Edoardo Maresca 2 (1/1, 0/3), Andrea Chiriatti 0 (0/0, 0/2), Tommaso Molteni 0 (0/1, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/1, 0/0), Fabio Galantino 0 (0/0, 0/0), Domenico Quarto di palo 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 47 17 + 30 (Fadilou Seck 21) – Assist: 16 (Georgi Sirakov 6)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Gianni Cantagalli 11 (4/10, 0/4), Lazar Kekovic 7 (2/7, 1/3), Obinna Simon 7 (3/6, 0/0), Bozo Misolic 7 (1/5, 1/2), Giuseppe Ippedico 6 (3/4, 0/0), Leonardo Ciribeni 5 (2/7, 0/2), Matteo De leone 4 (1/3, 0/0), Nicolò Basile 3 (0/4, 1/4), Nikola Markovic 2 (1/4, 0/1), Sava Razic 0 (0/0, 0/0), Joseph Paulinus 0 (0/0, 0/0), Francesco Poli 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 9 / 17 – Rimbalzi: 42 18 + 24 (Matteo De leone 11) – Assist: 5 (Giuseppe Ippedico 2)