Alpha Pharma Bisceglie beffata ai supplementari sul parquet di Formia

L’Alpha Pharma Bisceglie subisce una sconfitta di misura nel match esterno contro la Meta Formia, sfida valevole per la settima giornata del campionato di serie B, girone D.

Biscegliesi subito in difficoltà nei primi minuti di gara, Formia prova a mettere la freccia sul +8 (12-4). Alpha Pharma Bisceglie si rimette subito in carreggiata, ed ecco che in cinque minuti di gioco il distacco viene azzerato (17-17). Primo quarto che si conclude 24-22 per gli ospiti. Seconda frazione in sordina per Chiriatti e compagni, che non riescono a distaccare i giocatori di casa, i quali trovano il momentaneo vantaggio al quarto minuto, sul 34-29. Formia suona la carica, annientando ogni tentativo di recupero dei nerazzurri. La prima parte di gara si chiude sul parziale di 44-36.

Nel terzo quarto, la corazzata biscegliese recupera il gap con la tripla di Matteo Santucci (49-49), per poi infliggere un parziale di 5-0 agli avversari. Formia però non si arrende e si rende protagonista di un controbreak di 8-0 (63-60 per i padroni di casa). La sirena del terzo quarto arriva sul tabellone che segna 68-66. Nell’ultimo tempo regolamentare regna l’equilibrio, le due squadre si scambiano il vantaggio e nessuna riesce a prevalere. I 40 minuti di gioco non bastano (87-87), l’epilogo del match si deciderà ai supplementari.

Negli ultimi cinque giri d’orologio, Formia aumenta l’efficacia in difesa con ottimi risultati: +3 (93-90) a un minuto dal termine. Distacco che rimane invariato anche sul punteggio definitivo della contesa (96-93).

Seconda sconfitta consecutiva per Beppe Vozza, che vede le altre contendenti avvicinarsi pericolosamente, alle zone occupate dai beniamini biscegliesi. Prossimo match domenica 2 maggio sulle tavole del Paladolmen, ospite Cassino.