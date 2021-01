Alpha Pharma Bisceglie, battere Reggio Calaria per dare continuità

Oggi pomeriggio per l’Alpha Pharma Bisceglie si apre un tour de force di sei partite in venticinque giorni. La prima sfida, in programma per la quinta giornata d’andata del girone D2, di Serie B, vede i biscegliesi contro Reggio Calabria. L’obiettivo è quello di vincere, per dare continuità alle tre vittorie consecutive d’inizio stagione.

La classifica vede la compagine nerazzurra con sei punti in seconda posizione, con una gara da recuperare e a due lunghezze di scarto da Taranto. Reggio Calabria è la novità del raggruppamento, essendo presente per la prima volta nel terzo torneo cestistico nazionale. La poca esperienza del team allenato da Domenico Bolignano, non ha infierito più di tanto nella graduatoria generale: quinta posizione con due vittorie e altrettante sconfitte, a quota quattro punti.

Per Chiriatti e compagni, l’impegno contro i giocatori calabresi, il primo dell’anno solare, dopo settimane di stop dovute alla pausa natalizia: “La lunga interruzione e l’inizio ritardato del torneo hanno rappresentato delle vere e proprie incognite – sottolinea Michele Falcone – non è stato semplice assemblare il gruppo.” Gli ottimi risultati delle prime uscite stagionali, sono però il frutto di un grande lavoro di coesione e intesa della rosa: “La grande voglia di questi ragazzi è testimoniata dai ritmi altissimi che si impongono anche in allenamento – afferma – dovremo essere bravi nel gestire a nostro beneficio questa potenzialità durante la stagione” conclude il preparatore fisico Falcone.

Il match tra Alpha Pharma Bisceglie e Reggio Calabria si svolgerà sul parquet del Paladolmen, con diretta su “LNP pass” a partire dalle ore 18. Dirigono gli arbitri della sezione di Trieste Matteo Roiaz e Gabriele Occhiuzzi.

Foto di Sara Angiolino