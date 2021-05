Alpha Pharma Bisceglie, battere Cassino per consolidare la corsa playoff

L’ottava giornata del campionato di serie B, girone D, offre sul piatto la sfida del Paladolmen tra l’Alpha Pharma Bisceglie e Virtus Cassino.

Sulla carta, gli ospiti sono i favoriti. La classifica vede Cassino a ridosso della zona podio (24 punti, a -8 da Frata Nardò) con un parziale stagionale di 12 vittorie e 9 sconfitte. I biscegliesi invece dopo le ultime uscite negative, sono scivolati in ottava posizione, con 10 partite vinte e altrettante perse. Il team di coach Beppe Vozza ha ben a mente l’obiettivo da centrare: vincere contro Cassino per non complicare ulteriormente la corsa ai playoff, sperando in qualche battuta d’arresto delle squadre rivali. La giovane formazione biscegliese è pronta per una contesa che si preannuncia carica di tensione e agonismo, considerato il valore degli avversari di turno e la posta in palio.

La sfida tra Alpha Pharma Bisceglie e Cassino andrà in scena oggi, con palla a due fissata alle ore 18.30. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”. Arbitrano Stefano Gallo di Monselice (Padova) e Filippo Castello di Schio (Vicenza).