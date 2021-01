Alpha Pharma Bisceglie, arriva l’esame di maturità contro Molfetta

È una stagione senza sosta per l’Alpha Pharma Bisceglie; dopo pochi giorni dalla vittoria ai danni di Reggio Calabria, arriva un importante banco di prova fuori casa sul parquet della Pavimaro Molfetta. Match valevole per la sesta giornata di campionato serie B, girone D2.

In casa nerazzura si respira tanto entusiasmo e grande voglia di allungare a cinque la striscia di vittorie consecutive. Concetto importante per il team biscegliese è quello di mantenere i piedi per terra, nonostante il positivo inizio di stagione, per poter evitare cali di attenzione, o peggio, sottovalutare l’avversario facendosi ingannare dalla classifica. La graduatoria, vede il team di coach Marinelli in seconda posizione con 8 punti (a due punti di distacco dalla capolista Taranto, in vantaggio di una partita). I molfettesi si presentano con un parziale stagionale di due vittorie e tre sconfitte, ma avranno dalla loro parte il fattore campo e alcune vecchie conoscenze dell’Alpha Pharma: coach Sergio Carolillo e l’ala Giovanni Gambarota. Si prospetta una partita vivace tra le due corazzate: Chiriatti e compagni hanno il compito di inseguire e agganciare la capolista, Molfetta ha l’obiettivo di accorciare la graduatoria dopo il successo sul campo del Monopoli.

La sfida tra Pavimaro Molfetta e Alpha Pharma Bisceglie si svolgerà oggi sul parquet del “Palapoli”, palla a due ore 20. Sarà possibile seguire la sfida in streaming sulla piattaforma “LNPpass”. Arbitrano Andrea Bernassola di Palestrina (Roma) e Giacomo Fabbri (Roma).

Foto di Sara Angiolino