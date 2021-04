Alpha Pharma Bisceglie, arriva la quarta sconfitta consecutiva con Sant’Antimo

L’Alpha Pharma Bisceglie subisce un’altra sconfitta in casa per mano di Sant’Antimo, punteggio di 79-65, in occasione della quarta giornata del campionato di serie B, girone D.

Subito in palla gli ospiti, che prima trovano il vantaggio per poi provare la fuga a metà primo quarto sul 14-6 con un Vangelov in grande giornata. I nerazzurri cercano di ricucire lo scarto, ma alla fine del primo intervallo corto il tabellone segna 22-15 per Sant’Antimo. Il secondo quarto inizia positivamente per i giocatori di casa, che riportano in equilibrio la situazione sul 24 pari grazie a Caceres. L’Alpha Pharma Bisceglie prova l’allungo sul 38-30. Prima parte di gara si conclude con il punteggio di 39-32.

Nella terza frazione Chiriatti e compagni trovano il vantaggio a doppia cifra (+13 sul 48-35). Il gap si tiene costante per buona parte del tempo, con Sant’Antimo che non va oltre il -10. Gli ospiti però, alla fine del terzo quarto, approfittano del momento di difficoltà realizzativa degli avversari, riportandosi sul -2 (53-52) a due minuti dalla sirena. Terzo quarto si conclude 61-57 per gli ospiti. Nell’ultima parte della sfida, Sant’Antimo gestisce il vantaggio, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria sul 79-63. Bisceglie non riesce a reagire fin dall’inizio della quarta frazione, dopo un parziale di 6-1. La sirena finale arriva sul punteggio definitivo di 79-65.

Esordio amaro per il nuovo coach dei biscegliesi Beppe Vozza, che dovrà riscattare la quarta sconfitta consecutiva nel prossimo match, contro l’ultima classificata Avellino.

ALPHA PHARMA BISCEGLIE-SANT’ANTIMO 65-79

Alpha Pharma Bisceglie: Vitale 2, Sirakov 26, Santucci 16, Caceres 3, Seck 8, Galantino 4, Chiriatti, Maresca 6. N.e.: Taddeo, Quarto Di Palo, Mastrodonato, Misino. Allenatore: Vozza.

Sant’Antimo: Cantone 3, Dri 5, Sperduto 6, Sergio 10, Vangelov 18, Carnovali 14, Milosevic 20, Sabbatino 4, Ragusa. N.e.: Ratkovic. Allenatore: Origlio.

Arbitri: Berger di Roma, Faro di Tivoli (Roma).

Parziali: 15-22; 39-32; 57-61.

Note: uscito per cinque falli: Maresca. Tiri da due: Alpha Pharma Bisceglie 13/31, Sant’Antimo 23/56. Tiri da tre: Alpha Pharma Bisceglie 5/18, Sant’Antimo 7/19. Tiri liberi: Alpha Pharma Bisceglie 24/38, Sant’Antimo 12/16. Rimbalzi: Alpha Pharma Bisceglie 37, Sant’Antimo 46. Assists: Alpha Pharma Bisceglie 9, Sant’Antimo 12.