Alpha Pharma Bisceglie a Roma per l’ultima chiamata playoff

L’ultima giornata della stagione regolare del campionato di serie B, girone D, offre sul piatto la sfida ad alta tensione sulle tavole romane, tra Alpha Pharma Bisceglie e LUISS Roma.

Partita di vitale importanza per il collettivo biscegliese, sceso in classifica dopo le ultime uscite stagionali non entusiasmanti. I giocatori nerazzurri, per poter guadagnare la nona partecipazione consecutiva ai playoff dovranno vincere sul campo, facendo valere le doti di una rosa che ad inizio stagione inseguiva il primo posto del girone. I giocatori laziali, occupano la nona posizione in graduatoria, a pari merito con l’Alpha Pharma Bisceglie, a quota 20 punti. Entrambe le squadre sono ad una vittoria di distanza dai playoff. Classifica alla mano, lo scontro in terra romana è un vero e proprio scontro diretto da dentro o fuori per entrambi i team.

La partita tra Alpha Pharma Bisceglie e Roma andrà in scena oggi alle ore 18.30. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”. Dirigono Marco Attard di Firenze e Igor Giustarini di Grosseto.