Allenamento congiunto al Ventura: Bisceglie Calcio in campo con la Virtus Palese

Nella mattinata di oggi, 31 dicembre, alle ore 10.30 circa, il Bisceglie Calcio scenderà in campo allo stadio “Gustavo Ventura” per un allenamento congiunto insieme alla Virtus Palese, attualmente quarta in classifica nel Girone A del campionato di Promozione pugliese.

La seduta si concluderà con una sgambata tra le due formazioni, offrendo a tifosi e addetti ai lavori l’opportunità di assistere gratuitamente all’incontro dagli spalti. Un appuntamento utile per lo staff tecnico e per la squadra, ma anche un’occasione di avvicinamento tra il pubblico e i colori nerazzurri. (credit foto: Emmanuele Mastrodonato)