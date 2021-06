Alla Diaz la Coppa Disciplina, Cortellino: “Portiamo avanti valori nel ricordo di Mimmo Di Lecce”

La Diaz si è aggiudicata per la stagione 2020/21 la Coppa Disciplina per quel che concerne il girone G di Serie B.

Le classifiche sono state pubblicate nella giornata di ieri dalla Divisione Calcio a 5. “La conquista della Coppa Disciplina – dichiara il presidente Giuseppe Cortellino – rappresenta un orgoglio per la Diaz, considerando anche che siamo l’unica pugliese in stagione a vincerla tra tutte le categorie nazionali sia a livello maschile che femminile. Storicamente questo club, anche nel calcio a 11 giovanile, ha fatto dell’educazione sportiva, del rispetto verso avversari, arbitri e dirigenti, un concetto basilare tramandato da Mimmo Di Lecce, storico riferimento della Diaz. Nel suo ricordo portiamo avanti questi valori e per questo ringrazio tutte le componenti che nella stagione appena conclusa hanno permesso di portare nuovamente in bacheca la Coppa Disciplina”.