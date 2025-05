Alessandro Amoroso premiato al Galà del Calcio Dilettante: è il capocannoniere d’Eccellenza Pugliese

È stato un momento di grande orgoglio per Bisceglie e per il calcio dilettantistico pugliese quello vissuto mercoledì 21 maggio al Teatro “Italia” di Acerra, durante la sesta edizione del prestigioso Galà del Calcio Dilettante organizzato da Equipe Campania. Tra i protagonisti della serata, ha brillato il nome di Alessandro Amoroso, attaccante e capitano dell’Unione Calcio Bisceglie.

Il centravanti biscegliese è stato premiato come capocannoniere del campionato di Eccellenza Pugliese per la stagione 2024/2025, grazie alle 20 reti messe a segno, che lo hanno incoronato bomber assoluto del torneo. Un risultato che consolida il valore e la costanza del talento locale, capace di confermarsi ad alti livelli anche dopo il successo ottenuto nel 2022/2023, quando si era già laureato miglior marcatore del campionato con 18 gol.

La doppietta personale in termini di titoli da capocannoniere evidenzia non solo le capacità realizzative di Amoroso, ma anche la sua leadership in campo e il contributo fondamentale al percorso sportivo dell’Unione Calcio.