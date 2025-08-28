Alessandra Cannillo è il nuovo tecnico del Bisceglie Rugby: “Emozionata e orgogliosa”

Il Bisceglie Rugby riparte da Alessandra Cannillo. Sarà lei la guida tecnica delle “bees” in vista della stagione 2025/2026.

Nata a Chieri, nel torinese, residente a Corato, la 31enne neo tecnico biscegliese vanta un passato da rugbista a Bitonto prima di approdare a Bisceglie nel 2018. Per Cannillo anche presenze in A con le campane dell’Amatori Torre del Greco.

“Sono emozionata e orgogliosa di questa opportunità. È una grande responsabilità – dichiara la Cannillo che in passato ha allenato nel settore giovanile del Bisceglie Rugby – ma anche uno stimolo a dare il massimo. Il Bisceglie Rugby è una realtà con tanta passione, poter guidare questo gruppo è motivo di soddisfazione personale e professionale. L’anno scorso ho già potuto apprezzare la stima e la fiducia delle mie ex compagne di squadra nonostante fossi ancora parte del gruppo”.

Idee chiare anche sul tipo di apporto da dare al gruppo, “Porterò la mia esperienza da giocatrice, tanto impegno e dedizione e soprattutto la conoscenza del gruppo squadra – afferma – mio grande punto di forza. Voglio lavorare sulla disciplina, continuare ad investire per far crescere lo spirito di squadra e le bellissime individualità che conto. Credo che ognuna delle nostre atlete possa migliorare e insieme possiamo costruire un’identità solida, dentro e fuori dal campo”.

Bisceglie Rugby che ha conosciuto i nomi delle avversarie inserite nel girone 3 di Serie A femminile. Prospettive e obiettivi nelle parole dalla neo allenatrice, “Sarà un campionato competitivo – sottolinea – con squadre ben strutturate e due nuovi ingressi. Ci saranno partite dure, ma sono convinta che con il giusto atteggiamento possiamo giocarcela. L’obiettivo sarà affrontare ogni gara con mentalità vincente e grande grinta. Vogliamo crescere passo dopo passo. L’obiettivo primario è consolidare il gruppo e aumentare la qualità del nostro gioco. Lavoreremo anche le basi, per i nuovi innesti di questa stagione. Certamente puntiamo a fare bene in classifica, ma il vero traguardo sarà vedere una squadra che lotta fino alla fine – conclude Cannillo – che coinvolge la Puglia intera e che rappresenta al meglio i valori del rugby”. (Credit foto: Bisceglie Rugby)