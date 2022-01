Alessando Catalano è un nuovo giocatore del Bisceglie Calcio

Nuova operazione di mercato del Bisceglie Calcio che nella serata di ieri ha comunicato di essersi assicurata le prestazioni di Alessandro Catalano.

Classe 2000, biscegliese doc, Catalano è un centrocampista dotato di buona visione di gioco cresciuto nelle giovanili del Bari. Con la formazione biancorossa ha preso parte a due campionati giovanili nazionali dal 2016 al 2018 mettendo in mostra le proprie qualità tra le file dell’Under 17 e dell’Under 19.

Catalano si trasferisce alla Virtus Francavilla per proseguire il suo percorso nei settori giovanili professionistici. A seguire passa in prestito all’Altamura dove vivrà le prime esperienze in serie D, collezionando cinque presenze prima di trasferirsi al Picerno nel mercato invernale. La stagione 2019/20 vede Catalano partire da protagonista in serie D con la Fidelis Andria: il metronomo biscegliese inizia il campionato venendo impiegato spesso da titolare prima di essere fermato dalla rottura del legamento crociato, che lo terrà fuori fino al termine della stagione.

Adesso, dopo la parentesi dello scorso anno nel Fano in C con alcune convocazioni in prima squadra ed un altro periodo di stop causato dalla pubalgia da cui si è completamente ristabilito, Catalano è determinato più che mai a rimettersi in gioco in serie D. Indosserà la maglia numero 20.