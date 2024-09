Al via una stagione intensa per la “Gaetano Cavallaro”

La stagione agonistica è in fase di ripartenza per tutti gli atleti della Scuola di Ciclismo “Gaetano Cavallaro”.

Quest’anno l’attività riparte con una novità, il Campionato Italiano di Fuoristrada Paralimpico FCI/FISDIR. Sabato 28 settembre gli agonisti Elena Acquafresca, Eugenio Pizzi e Mika El Sheik, accompagnati dal direttore sportivo Sabino Piccolo ed in compagnia del giovane Edoardo D’addato e di diversi loro compagni di squadra, saranno a Iseo per cercare di ottenere nuove medaglie.

“Sarà una bellissima esperienza, per la quale i ragazzi si sono impegnati tanto in questi mesi – si legge nella nota del club – e in cui sono certo ci metteranno grandissimo impegno per far si che l’esperienza possa regalare loro, ma anche a noi, emozioni bellissime. La gara sarà una Cross-Country Eliminator, nella quale dovranno affrontare, su un percorso con ostacoli artificiali, diverse manche di sprint ad eliminazione. E’ un format di gara avvincente e stimolante, sono sicuro ritorneremo ancora più felici e sicuramente sempre più ricchi di esperienze”.

Inoltre, gli atleti sono pronti tornare sui campi gara di ciclocross che partirà dal mese di ottobre con la gara di Viggiano, prima tappa del Trofeo Nazionale MediterraneoCross. Tornerà anche quest’anno la consueta gara di Ciclocross nella nostra città con la 27° Coppa Città di Bisceglie, che andrà in scena il 3 novembre.