Al via il lavoro del Bisceglie Femminile in vista della serie A

Ha preso il via ufficialmente ieri sera il lavoro per il Bisceglie Femminile che dal prossimo 18 ottobre (prima giornata con l’incontro casalingo contro l’Italcave Real Statte) disputerà per il terzo anno consecutivo il campionato di serie A di calcio a 5.

Tutti presenti al raduno al PalaDolmen, dirigenti e addetti ai lavori compresi, con il tecnico Nico Ventura che ha parlato alla squadra toccando vari punti di una stagione che si prevede complicata ma stimolante per il movimento femminile italiano. Spazio poi ad primo lavoro atletico agli ordini del preparatore atletico, prof. Domenico Manente, per poi lavorare con il pallone. Quattordici gli elementi a disposizione nel roster che da oggi comincerà il lavoro vero e proprio. Domenica prevista una partitella in famiglia al PalaDolmen, a porte chiuse, nel rispetto delle norme previste in misura di Covid.