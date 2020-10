Al via il campionato di Eccellenza: Unione Calcio ospite del San Marco

Entra nel vivo la stagione dell’Unione Calcio Bisceglie, che domenica 4 ottobre inaugurerà il campionato di Eccellenza, girone A, sul campo del San Marco in Lamis (fischio d’inizio ore 15.30).

I biscegliesi possono contare sulla bella iniezione di fiducia data dal passaggio del turno in Coppa Italia contro la Vigor Trani per partire con slancio in un torneo che, mai come quest’anno, si preannuncia molto insidioso. “La vittoria di Trani ci ha dato entusiasmo e soddisfazione – spiega il tecnico degli azzurri, Luca Rumma – perché, come già noto, tenevamo tutti a conquistare il pass per il turno successivo della competizione. Siamo altrettanto consapevoli di dover continuare a lavorare sempre meglio per proseguire la nostra crescita. Remiamo tutti nella stessa direzione, convinti davvero di poterci togliere delle soddisfazioni”.

Domenica, Bufi e compagni sfideranno la compagine celeste-granata che si appresta a far tesoro dell’esperienza nel massimo torneo regionale della passata stagione. I garganici hanno usufruito del ripescaggio in Eccellenza, avendo chiuso la stagione 2019/20 all’ultimo posto in classifica. “Abbiamo preparato bene la gara – prosegue Rumma –, con grande concentrazione. A prescindere dall’avversario, abbiamo ben chiara la consapevolezza di potercela giocare con chiunque e, soprattutto, in un girone così corto, avremo poche occasioni da sprecare. Vogliamo partire bene, per poterci giocare al meglio le nostre potenzialità in questo torneo”.

Nessuno squalificato tra i biscegliesi. La gara del “Parisi” sarà diretta da una terna arbitrale barlettana, composta da Luigi Lacerenza e dagli assistenti Giuseppe Dellaquila e Pierluigi Mazzarelli.

Foto: Marcello Papagni