Al via il campionato di Don Uva Calcio e Virtus Bisceglie

Domenica 8 settembre ci sarà il fischio d’inizio delle partite che inaugureranno il girone A del campionato di Promozione pugliese.

Per il settimo anno consecutivo il Don Uva Calcio farà parte di questa categoria con l’obiettivo di migliorare il settimo posto ottenuto la scorsa stagione. Il match d’esordio sarà contro il Bitritto Norba al “Di Liddo” alle ore 11. L’anno precedente questa sfida si è giocata all’ultima giornata con i biancogialli che si sono imposti per 3-2. La squadra allenata da mister Domenico Capurso potrà contare su un roster validissimo, a cui si sono appena aggiunti il centrocampista Flavio Fatone ed il difensore Antonio Ferrante, entrambi classe 2005 e provenienti dal settore giovanile del Bisceglie Calcio. Ai nastri di partenza anche la new entry Virtus Bisceglie, che debutterà in Promozione per la prima volta nella sua brevissima storia, affrontando in trasferta il San Severo Calcio al “Ricciardelli” alle ore 15:30. Il gruppo guidato da mister Alessio De Tommaso è ormai al completo a seguito di un intenso lavoro nel mercato in entrata compiuto dalla dirigenza biancazzurra ed è pronto ad iniziare questa nuova avventura.