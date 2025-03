Al “Ventura” esame Polimnia per il Bisceglie, trasferta insidiosa per l’Unione

Nuovo turno di campionato per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 2 Marzo in occasione del giornata numero 33 del massimo torneo regionale.

I nerazzurri di Di Meo ospitano al “Ventura” il Polimnia (ore 16). Una gara che si preannuncia aperta ad ogni risultato. Il Bisceglie infatti, conquistata la salvezza vuole continuare la striscia positiva di risultati per entrare nella zona playoff, mentre il Polimnia per tornare al secondo posto. Le due compagini hanno sette punti di distacco e sono tra le difese meno perforate del girone. Il Polimnia ha subito 26 gol (meglio solo il Barletta) contro i 31 del Bisceglie. All’andata, il Polimnia vinse per 2-0.

Trasferta al “Totò Cezzi” di Novoli (calcio d’inizio ore 15) per l’Unione Calcio che se la vedrà con la compagine locale. Una gara assolutamente da non sbagliare per gli azzurri per uscire da una crisi di risultati che dura da cinque giornate e che li ha visti piombare in piena zona playout. I padroni di casa, al contrario sono in serie positiva da sei partite e vogliono avvicinarsi a grandi falcate in zona playoff. Nel match d’andata le due squadre pareggiarono per 2-2.

