Prosegue la preparazione del Bisceglie Calcio in vista della stagione 2025-2026, che oltre al campionato di Eccellenza vedrà i nerazzurri protagonisti nella Coppa Italia di categoria.
La squadra allenata da Pino Di Meo sarà protagonista, a partire dalle ore 17 di oggi, 10 agosto, di un allenamento congiunto assieme ai calciatori e allo staff del Noicattaro, società che parteciperà al prossimo campionato di Promozione.
Tifosi e appassionati potranno seguire l’allenamento dalla tribuna dello Stadio “Gustavo Ventura”, che sarà aperta per l’occasione. (Foto: Emmanuele Mastrodonato)