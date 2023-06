Al Borgorosso Bisceglie il 2° “Memorial Di Reda”, ma a vincere è la solidarietà / FOTO

Sport e solidarietà, un connubio vincente nel ricordo di un maestro di calcio come Franco Di Reda. Questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la seconda edizione del Memorial dedicato al tecnico biscegliese e andato in scena ieri, 18 giugno.

Il campo comunale “Di Liddo” sin dal primo mattino è stato teatro del quadrangolare over 40/50 organizzato dalla Asd Borgorosso Bisceglie con il patrocinio del Comune di Bisceglie.

Memorial Di Reda, giunto alla seconda edzione, che ha raggiunto il suo obiettivo principale grazie alla collaborazione avviata con la ConTeStoLAB, organizzazione di volontariato impegnata nel dare supporto alle famiglie ed ai soggetti con Autismo. Il ricavato del torneo, infatti, servirà per permettere a due ragazzi di prender parte ad un campus estivo.

Quadrangolare che, dopo la fase del girone con gare da 30 minuti, ha visto il Borgorosso Bisceglie aggiudicarsi il torneo superando in finale La Grande Lucania 3-0 grazie alle reti di Bartolo Rana e Umberto Di Liddo, oltre ad uno sfortunato autogol. Terzo posto per il Foggia Over 50, a chiudere la classifica il Vintage Bisceglie Over 50.

Al pomeriggio tempo di premiazioni e ringraziamenti alla presenza del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, della presidentessa ConTeStoLAb Raffaella Caifasso, del presidente del Borgorosso Bisceglie Raffaele Spadavecchia e di numerosi protagonisti di una bella giornata di sport e solidarietà nel ricordo di mister Franco Di Reda.

RISULTATI GARE:

Vintage Bisceglie Over 50 – Borgorosso Bisceglie 1-2

Foggia Over 50 – La Grande Lucania 0-0

Vintage Bisceglie Over 50 – Foggia Over 50 0-1

Borgorosso Bisceglie – La Grande Lucania 0-1

Vintage Bisceglie Over 50 – La Grande Lucania 0-1

Foggia Over 50 – Borgorosso Bisceglie 0-3

FINALE: Borgorosso Bisceglie – La Grande Lucania 3-0