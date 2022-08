Al biscegliese Giuseppe Cortellino il Premio all’Impegno Sportivo 2022

C’è anche il presidente della Diaz, Giuseppe Cortellino tra i premiati della terza edizione del Gala Sport e Territorio – Premio all’Impegno Sportivo 2022. L’evento, organizzato dallo CSAIN, Centri Sportivi Aziendali e Industriali della Puglia, ha avuto luogo sabato 6 agosto sul piazzale del lungomare di Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico.

Cortellino ha ricevuto l’ambito premio per l’impegno sportivo e sociale che da anni porta avanti con il progetto della Diaz per quel che riguarda il calcio giovanile. Una eredità ricevuta dal compianto Mimmo Di Lecce che Cortellino con grande passione prosegue disputano i campionati giovanili nella categorie Pulcini ed Esordienti, senza ricevere quote d’iscrizione dai ragazzi, unica compagine biscegliese a svolgere questo ruolo a titolo gratuito. Cortellino con grande passione per il calcio e per i giovani calciatori, fa della Diaz una scuola di sport e vita, insegnando non solo i principi base della tecnica e della tattica, ma anche quelli del rispetto verso i propri compagni, gli avversari e gli arbitri lavorando duro e credendo sempre in se stessi.

Tra i premi assegnati: Vittoria Bianco, medaglia d’oro alla Paralimpiadi di Tokio 2020 nella staffetta 4×100 stile libero; l’arbitro di basket di serie A, Antonio Bartolomeo, il presidente regionale del CONI, Angelo Giliberto, il presidente regionale del CIP, Comitato Italiano Paralimpico, Giuseppe Pinto, e il delegato provinciale del CONI di Brindisi Mario Palmisano.