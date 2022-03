Al Bisceglie Calcio non basta Marino, il Francavilla reagisce e rimonta / CLASSIFICA

Sconfitta amara per il Bisceglie Calcio, a tre settimane dall’ultimo impegno ufficiale. I nerazzurri, ai quali non basta il secondo gol stagionale di Daniele Marino, cedono in rimonta al Francavilla, seconda forza del campionato, per 2-1 e non riescono a dare continuità alla vittoria conquistata contro la Mariglianese prima della sosta.

Avvio di gara vivace e al primo affondo il Bisceglie passa. Calcio di punizione battuto da Coletti, sponda perfetta di Urquiza per l’accorrente Marino che da pochi passi non può sbagliare. Nerazzurri, dunque, in vantaggio al 12’ grazie all’ottimo lavoro in proiezione offensiva dei due centrali difensivi. La rete subita destabilizza i padroni di casa e, centottanta secondi più tardi, Izco spaventa Prisco con un diagonale molto insidioso. Con il passare dei minuti, però, il Francavilla si riorganizza e pochi istanti prima dello scoccare del ventesimo, il bomber di casa Croce ci prova per ben due volte ma i suoi tentativi si perdono fuori. Nella seconda metà della prima frazione, tuttavia, i lucani spingono con più convinzione alla ricerca del pareggio e al 31’ impattano il match grazie a Di Ronza, bravissimo a girare in rete un cross dalla destra di Cristallo. Nel segmento finale prima dell’intervallo non accade più nulla e l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

Il ritorno in campo è scioccante per i nerazzurri che al 48’ devono capitolare sul colpo di testa di Croce che sigla il suo undicesimo centro in campionato e completa la rimonta dei lucani. Lo svantaggio gela i biscegliesi, incapaci di produrre occasioni degne di nota per gran parte della ripresa nonostante i cambi operati da mister Rufini. A sette giri di lancette dal novantesimo, anzi, il capitano dei lucani, l’esperto Nolè, prova ad inventarsi un gol straordinario con un pallonetto che termina di poco alto sopra la traversa. Negli ultimi scampoli di partita, però, il Bisceglie si getta in avanti alla ricerca del pareggio e all’89’ il sinistro dal limite scagliato da Ferrante costringe Prisco alla parata a terra. Ben più clamorosa è la chance costruita da Izco sessanta secondi più tardi quando il centrocampista lascia partire un bolide dai trenta metri che, suo malgrado, si stampa sul palo alla sinistra del portiere di casa. Lo sfortunato epilogo della conclusione tentata dall’argentino è l’ultimo episodio del match che si conclude con l’esultanza dei calciatori di casa, i quali, in virtù dei risultati odierni, restano al secondo posto della graduatoria in solitaria.

Sul fronte opposto, la sconfitta patita condanna i nerazzurri a restare inchiodati al terzultimo posto a quota 28 punti. Nel prossimo turno, in programma mercoledì 30 marzo alle ore 15, il Bisceglie Calcio ospiterà al “Ventura” il Bitonto.

