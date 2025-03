Affermazione autorevole dei Lions Bisceglie contro Angri / CLASSIFICA

Affermazione autorevole quella di ieri sera per i Lions Bisceglie che regolano Angri portando a casa la quarta vittoria nela fase play in gold sud di Serie B2.

In avvio il canestro pesante di El Agbani ha certificato l’allungo biscegliese (13-6) ribadito da Okiljevic per il 21-12 dopo sette minuti. Coach Chiavazzo non ha potuto che affidare quasi tutto il peso offensivo di Angri sul bomber Martinez, con 37 punti (8/10 da due, 4/12 da tre). Una spettacolare schiacciata di Amo ha dato a Bisceglie il 25-17 e Colombo, poco dopo, ha firmato il primo divario in doppia cifra. Nerazzurri decisi in difesa e pungenti in contropiede nella fase centrale del secondo quarto: un 5-0 firmato da Rodriguez (tripla) e Trentini (tap-in offensivo) è valso il +13 (36-23) ma la classe dell’argentino Martinez ha trascinato Angri fino al -3.

Rientro dall’intervallo caratterizzato da equilibrio, tanto che il terzo parziale si è chiuso sul 17-16: Valle ha accorciato di nuovo sul -3 (44-41), Dancetovic ha colpito dal perimetro e Okiljevic ha riportato i Lions avanti di nove lunghezze (56-47). Un autentico elastico nello score anche nel quarto periodo: due acuti consecutivi da oltre l’arco di El Agbani per il 68-59, l’uscita per cinque falli di Martinez che ha responsabilizzato i compagni e Angri capace di risalire la china, ma non oltre il -3 (70-67). Dip con un 2/2 dalla lunetta e un sontuoso Okiljevic (21 punti con 8/11 dal campo e 12 rimbalzi) hanno chiuso i conti. Un ottimo viatico in vista della trasferta di Matera che chiuderà il gironcino d’andata di questa seconda fase. (Foto: Cristina Pellegrini)

Lions Bisceglie-Angri 74-68

Lions Bisceglie: Rodriguez 13, El Agbani 14, Dancetovic 7, Okiljevic 21, Dip 8, Amo 5, Colombo 4, Trentini 2, Cavalieri. N.e.: La Macchia, Macera. All.: Saputo.

Angri: Valle 14, Borciu 2, Malkic 5, Martinez 37, Milojevic 4, Granata 5, Mastrototaro 1, Borriello. N.e.: Bonanni, Ouattara. All.: Chiavazzo.

Arbitri: Laveneziana di Monopoli, Stanzione di Molfetta.

Parziali: 25-17; 41-36; 58-52.

Note: uscito per cinque falli Martinez. Tiri da due: Bisceglie 19/34, Angri 14/26. Tiri da tre: Bisceglie 8/28, Angri 8/32. Tiri liberi: Bisceglie 12/17, Angri 16/23. Rimbalzi: Bisceglie 35, Angri 37. Assist: Bisceglie 12, Angri 8.