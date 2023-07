Addario nuovo portiere del Bisceglie, “Piazza che merita palcoscenici più prestigiosi”

Dopo una lunga trattativa, la dirigenza del Bisceglie Calcio si è assicurata le prestazioni dell’esperto portiere Paride Addario.

Nonostante le “sirene” giunte da diversi club di serie D, l’estremo difensore andriese, classe ’91, ha scelto Bisceglie. Dotato di buona prestanza fisica, Addario ha fatto parte del settore giovanile dell’Empoli e può vantare anche un’apparizione con la nazionale italiana Under 19. In seguito Addario ha vissuto esperienze in serie C2 e C1 con Gavorrano, L’Aquila e Foggia, preludio alle parentesi in Serie D tra le fila di Manfredonia, Spoleto, Scandicci e Fidelis Andria. Il neo portiere stellato si è distinto in Eccellenza con le maglie del Barletta, del Bitonto e negli ultimi quattro anni del Corato, dove ha collezionato ottime prestazioni figurando come uno dei migliori portieri a livello regionale. Addario costituisce un innesto di sicuro affidamento nella rosa del Bisceglie Calcio, pronto a dare il suo contributo per raggiungere importanti traguardi.

“Sono molto felice di essere arrivato a Bisceglie, piazza che merita palcoscenici più prestigiosi rispetto al campionato di Eccellenza. Sono molto motivato ed entusiasta per l’inizio di questa esperienza. A Bisceglie ho trovato serietà, professionalità e progettualità da parte dei dirigenti: ci sono tutte le premesse per comportarsi nel migliore dei modi. Saluto con affetto la piazza di Corato in cui mi sono trovato benissimo negli ultimi anni. Per me il contesto neroverde era diventato come una famiglia. Mi auguro che possa trovarmi altrettanto bene a Bisceglie, dove spero di ottenere gratificazioni”.